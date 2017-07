Dance me this: esce l’album numero cento di Frank Zappa

Nonostante la notizia sia apparsa per la prima volta sul sito zappa.com il primo aprile scorso con il titolo April Fools' Day, pare sia tutto vero: l'ultimo disco a cui Frank Zappa ha lavorato prima della morte - avvenuta nel dicembre 1993 all'età di 52 anni - sarà finalmente rilasciato in data primo giugno 2015. A conferma del tutto, il fatto che Dance me this (questo il titolo dell'album) sia già disponibile in pre-order sul sito ufficiale e un comunicato dei familiari:

Dance me this è stato l'ultimo disco al quale ha lavorato, insieme a 'Trance-Fusion' [pubblicato nel 2006], l'ultimo capitolo dei suoi capolavori, 'Civilization, Phaze III' e 'The rage & the fury’.

Al momento sto lavorando a un disco suonato col Synclavier intitolato 'Dance me this', concepito per essere utilizzato dalle compagnie di danza contemporanea. Probabilmente non sarà pubblicato prima dell'anno prossimo.

Fonte: Information Is Not Knowledge