Daniel Martin Moore – In the cool of the day

In the cool of the day Questo giovane menestrello del Kentucky non vuole proprio saperne di mode, tendenze, classifiche e tutto il resto. Ciò che distingue Daniel Martin Moore dalla pletora di nuove promesse del folk americano è la sua pervicace naturalezza nell'esprimere quanto di più genuino e puro si possa oggi ricavare dal nobilissimo patrimonio tradizionale della musica a stelle e strisce, ricollocandolo nella contemporaneità e reinvestendolo di significato. Produrre un disco di canti gospel (alcuni ripresi, altri scritti per l'occasione) di questi tempi può apparire certo anacronistico, eppure In The Cool Of The Day, nella sua essenzialità, comunica molto più di quanto non si creda, anche a noi che siamo geograficamente e culturalmente lontani da quel mondo. È l'universalità di canti come All Ye Tenderhearted, Up Above My Head o In The Garden che arriva immediata alle nostre orecchie e ci svela il senso profondo di quelle parole e dello spirito che le animano. Lo stesso spirito che Daniel ha riversato nei suoi progetti precedenti, anch'essi sospesi tra contemporaneità e rievocazione della tradizione. Tutto è iniziato con un vecchio inno improvvisato al piano durante una session negli studi della radio Wvxu di Cincinnati: l'estemporaneità del progetto si percepisce tanto dalla durata (appena mezz'ora) quanto dall'estrema semplicità di arrangiamenti ed esecuzioni. Intimo come una preghiera (Softly And Tenderly) ma anche gioioso come una domenica (Dark Road), In The Cool Of The Day è l'ideale per ogni appassionato di old time music che si rispetti. Antonio Puglia