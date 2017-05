Chi da mangiare a un cane randagio è responsabile del suo comportamento, dice la Cassazione

Chi ama gli animali lo ha fatto almeno una volta nella vita: dar da mangiare a un piccolo randagio che staziona per ore vicino casa, all’ufficio o al parco dove portiamo i nostri cani. E vien automatico portargli del cibo e dell’acqua per rifocillarlo in qualche modo in attesa dell’arrivo delle guardie comunali o del legittimo proprietario. Purtroppo, però, la sollecitudine nei confronti degli animali smarriti o abbandonati, nasconde un brutto risvolto legale che può mettere il buon samaritano in seri guai come è stato recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione che, in materia, ha fissato un principio giuridico non favorevole né all’uomo né all’animale.

Un cane randagio e le leggi in materia

Quando la compassione si scontra con la legge