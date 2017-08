Dar es Salaam, coltivare in città

Leggi l'articolo completo su LifeGate magazine BIGINO Attraverso la città di Dar es Salaam si può ottenere un'immagine dell'Africa come luogo ricco e dinamico. La cultura e lingua Swahili, influenzata dalla cultura Araba, predomina nelle zone costiere, invece all'interno vivono una varietà di popoli tribali con lingue diverse. A Dar es Salaam dove confluiscano milioni di persone, il cibo si coltiva in città. Il viaggio del prodotto al consumatore è azzerato, e la disponibilità di ortaggi freschi diventa sicura. La tradizione è nata spontaneamente con la crescita della città, e nel corso degli anni novanta la pratica dell' urban agriculture è stata inclusa nella pianificazione urbana. La pratica è difatti una risorsa poiché significa una riduzione di costi per chi coltiva, e per chi acquista una riduzione di spostamenti. A Dar es Salaam si inizia a pensare alla mobilità sostenibile con il progetto Bus Rapid System, attualmente in costruzione, che introdurrà una nuova viabilità, inserendo oltre le vie per i bus, vie pedonali e per biciclette. DA VEDERE La costa a sud della città di Dar es Salaam è costellata di spiagge dove nidificano tartarughe marine. Le spiagge sono monitorate e si cerca di sensibilizzare alberghi e pescatori alla protezione delle tartarughe nascenti. Diversi sono i parchi nazionali della Tanzania che custodiscono paesaggi e animali selvatici africani. Il Lago Natron ospita il fenicottero minore, che raggiunge il lago da tutte le direzioni cardinali per nidificare. Di recente, nelle vicinanze è stato bloccato l'insediamento di un impianto industriale. Da questo lago partono i fenicotteri che dopo il viaggio migratorio stagionale si vedono a Vendicari (Sicilia) e al lago di Burano (Toscana). Il parco nazionale Serengeti ospita zebra, elefanti, giraffe, gazzelle, patrimonio Unesco e luogo della grande migrazione africana. Infine, il parco del vulcano Kilimanjaro, la montagna più alta dell'Africa. Una serie di catene montuose che attraversano la Tanzania, gli Eastern Arc Mountains, sono riconosciuti come hotspot mondiale di biodiversità. Esiste un programma di conservazione, e il WWF gli sta dedicando un progetto specifico. http://www.easternarc.or.tz/home http://www.valuingthearc.org/reports_publications/VTA_Factsheet.pdf Il turismo ecologico è prioritario nell'arcipelago di Zanzibar, a nord di Dar es Salaam. L'isola Chumbe ospita massimo quattordici persone all'interno di bungalow ecologici dall'illuminazione al compost toilet. http://www.chumbeisland.com/Accomodation/accomodation.html Invece, il Rasnungwi beach hotel, ha istituito un fondo per lo sviluppo socio-economico sostenibile della comunità locale. http://www.rasnungwi.com/ Kisampa Camp situato all'interno di una riserva protetta, sul fiume Wami, a nord di Dar es Salaam, per famiglie e per chi ama la natura. Sono cinque i villaggi nelle vicinanze. http://www.sanctuary-tz.com/