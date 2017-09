Data center. In Europa possibile un risparmio di 300 milioni

Ad affermarlo è uno studio condotto da Colt, azienda europea che si occupa di gestire le infrastruttute tecnologiche aziendali. Grazie al suo programma di efficienza energetica partito nel 2010, è infatti riuscita a ridurre i consumi energetici del 18% nei data center europei. Ciò ha comportato un risparmio annuale di energia elettrica di 43 GW/h, equivalente a una riduzione dell'impatto ambientale di CO2 di 15.000 tonnellate, pari in questo caso ad un risparmio di oltre 4 milioni di euro. Se si prendeno in considerazione le previsioni dell'Unione Europea che stima che il consumo di energia elettrica dei data center dell'Unione raggiungerà i 104 TW/h entro il 2020 (dai 60 TWh attuali), è evidente che concentrare gli sforzi su una maggiore efficienza energetica in grado di minimizzare il consumo di energia sia quantomeno necessario. "Dal punto di vista ambientale e dei costi - ha affermato Ian Dixon, vice presidente di Colt - abbiamo dimostrato che si può ottenere un sostanziale risparmio energetico migliorando l'efficienza all'interno dei singoli padiglioni dedicati ai dati, sia dentro che fuori. La nostra esperienza conferma che buona parte di tale risparmio deriva da una serie di semplici interventi capaci di apportare rendimenti consistenti entro un periodo di tempo che va da dodici a diciotto mesi". Si va quindi ad operare sui flussi d'aria, sulle temperature e sui gradi di umidità presenti negli ambienti, regolandone il raffreddamento. Spesso interventi che richiedono investimenti minimi rispetto a ciò che si risparmia, sia in termini di costi, sia in termini ambientali. Senza naturalmente dimenticare le rinnovabili, che incidono non poco sul risparmio di elettricità per alimentare eventuali sistemi di areazione e raffreddamento. Sulla base delle esperienze degli ultimi tre anni, l'azienda ritiene che una iniziale riduzione nell'utilizzo annuale dell'energia elettrica del 5% (circa 3 TW/h), sia un obiettivo minimo realistico in Europa, considerato che i data center in questa regione hanno un'età media di oltre nove anni. Una riduzione dei consumi di questa portata ridurrebbe l'impatto ambientale da CO2 di oltre 1,2 milioni di tonnellate e consentirebbe un risparmio annuale di oltre 300 milioni di euro. Interventi che si possono equiparare alla riduzione del consumo totale annuale di elettricità di 1 milione e 70 mila utenze domestiche in Italia, una volta e mezzo il numero delle utenze domestiche della città di Milano.