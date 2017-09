Datteri contro l’embargo

Per il terzo anno consecutivo, "Un ponte per..." importare i datteri dall'Iraq, per rompere, con un gesto di solidarietà, l'embargo che ha provocato finora oltre un milione e mezzo di vittime, colpevoli di essere nate nella terra sbagliata. In Iraq manca tutto: cibo, acqua, medicine per vivere, ma anche libri e quaderni per studiare. Vittime dell'embargo sono soprattutto i bambini, più deboli e indifesi, che oltre a morire per la mancanza di cibo e medicinali, vedono anche compromesse le loro possibilità di crescita e di istruzione. Lo scorso anno l'associazione "Un ponte per..." ha importato 11 tonnellate di datteri, che sono stati distribuiti attraverso 100 botteghe del commercio equo e solidale e 180 banchetti organizzati da circa 140 associazioni e gruppi locali. Quest'anno la campagna ha assunto una dimensione internazionale, con la collaborazione di associazioni canadesi, inglesi, tedesche. Anche quest'anno i datteri contro l'embargo si possono trovare nelle botteghe del commercio equo e solidale, grazie al consorzio Ctm altromercato che ha aderito da subito alla campagna.. Inoltre, domenica 22 dicembre ci saranno iniziative di vendita dei datteri nelle piazze di tutta Italia. Per saperne di più si può consultare il sito www.unponteper.it. Giovanna Salvini