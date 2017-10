David Bowie e il batterista folgorato

7 maggio 1978. David Bowie in concerto al Madison Square Garden di New York. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima (celebre diverrà ad esempio lo show del 1997 in cui il Duca Bianco festeggerà i suoi 50 anni). Qui però un live è sempre diverso dagli altri. E l'atmosfera viene descritta anche da Nicholas Pegg nel suo "Bowie. Le canzoni, gli album, i concerti, i video, i film, la vita: l'enciclopedia definitiva, p. 481, Arcana 2012". Proprio qui si legge infatti che pure Andy Warhol attende un evento del genere. "C'erano solo due biglietti per il concerto di Bowie e ci volevano andare tutti" – annota sul suo diario il genio della Pop Art. Robert Fripp, Earl Slick, Brian Eno, Dustin Hoffman e alcuni componenti dei Talking Heads sono presenti tra gli altri in mezzo al pubblico.