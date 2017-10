David Bowie e il successo internazionale di “Let’s Dance”

Il 21 maggio 1983 al primo posto della classifica dei singoli più venduti degli Stati Uniti d'America c'è David Bowie con Let's Dance. Anche questa volta il Duca Bianco spiazza tutti. Adesso è biondo e abbronzato e sembra voler tirare fuori un innato ottimismo. Anche la sua musica cambia in maniera più netta rispetto al passato. Ora infatti David Bowie si è lanciato nella dance commerciale, riuscendo nell'impresa di trasformare il suo pezzo in una hit di successo. Ma il merito non è stato soltanto suo.