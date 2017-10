David Bowie pone fine alla leggenda di Ziggy Stardust

Ultimo concerto del tour. Anzi no. Della carriera. Sembra infatti sia proprio così stasera, 3 luglio 1973, all'Hammersmith Odeon di Londra. Tra il pubblico sono presenti tra gli altri Mick Jagger, Lou Reed e Ringo Starr e per l'occasione è stato chiamato anche D. A. Pennebaker per filmare l'evento. Il regista americano è noto per il documentario su Bob Dylan, "Dont Look Back", e per aver ripreso il "Monterey Pop Festival" del 1967. Sta per salire sul palco lui, David Bowie, insieme al suo gruppo, gli Spiders From Mars. Un concerto importante, una scaletta di tutto rispetto e addirittura un ospite come Jeff Beck va ad impreziosire il live con la sua chitarra in "The Jean Genie" e "Round And Round".