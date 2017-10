David Bowie: il successo (in Giappone) di Ziggy Stardust

Cresce sempre di più il successo di David Bowie nei panni di Ziggy Stardust. Tre album come Hunky dory, The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars e il prossimo 13 aprile Aladdin sane, il trucco, i vestiti, le luci, gli effetti scenici del tour e altro ancora piacciono sempre di più a un pubblico che continua a riempire in ogni ordine di posto gli spazi in cui l'"alieno androgino" e il suo gruppo, gli Spiders From Mars, suonano dal vivo.