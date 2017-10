L’uomo che cadde sulla Terra: dopo quarant’anni esce la colonna sonora

L'uomo che cadde sulla Terra (The man who fell to Earth) è un film di fantascienza diretto da Nicolas Roeg. Uscito nel 1976, vede un giovane David Bowie nel ruolo del protagonista: un alieno caduto improvvisamente sul nostro Pianeta, che cerca di confondersi con il genere umano.

Il ritorno del film nelle sale inglesi

Il mistero della soundtrack

Credo che [Roeg], quando ha ricevuto questi pezzi così strani, probabilmente abbia detto: 'Che diavolo è questa roba?’.

gli unici elementi tratti da quella che doveva essere la colonna sonora del film, sono le linee di basso suonate al contrario in Subterraneans.

Immagine di copertina: Rip Torn e David Bowie in una scena del film "L'uomo che cadde sulla Terra". Foto by Michael Ochs Archives/Getty Images.