The next day. Il nuovo disco di David Bowie

Era il 2004 e David Bowie, dopo l'uscita dell'album Reality del 2003, si ritirava dalle scene musicali. In questi lunghi dieci anni sono girate parecchie voci e speculazioni sul conto del Duca Bianco, puntualmente smentite sul sito ufficiale dell'artista. I fan hanno comunque continuato ad attendere il suo ritorno musicale, o per lo meno a sperarlo. E, alla fine, la loro lunga attesa è stata premiata: lo scorso 8 gennaio - in occasione del suo 66° compleanno - David Bowie annunciato a sorpresa l'uscita del suo nuovo album intitolato The Next Day, prevista per l'11 marzo per il mercato europeo e il 12 marzo per quello americano, e lo ha fatto anticipando al pubblico il singolo Where are we now?, immediatamente numero uno nelle chatrs di tutto il mondo. Qualche giorno fa il quotidiano britannico Daily Telegraph ha pubblicato la recensione del disco redatta dal critico Neil McCormick, che ha regalato 5 stelle a Where are we now? e scritto: "E' un enorme piacere riportare che il nuovo album di David Bowie è una splendida meraviglia: urgente, coraggioso, bello, intellettualmente stimolante, emotivamente carico, un fulmine elettrico attraverso il suo proprio mito e il mondo confuso del ventunesimo secolo". Grande entusiasmo della critica, quindi, che è stato confermato dalle vendite. Uscito ieri in Europa, nel giro di 24 ore il disco è salito alla posizione numero uno nella top ten album di iTunes di mezzo continente: è infatti al primo posto in Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia a Svizzera. Anche sul mercato americano è schizzato al primo posto e ora si fanno già le previsioni su un futuro tour e sulla possibilità di rivedere il Duca dal vivo: anche se il produttore Visconti ha più volte escluso questa possibilità, recenti dichiarazioni di Gerry Leonard, chitarrista e collaboratore di Bowie, a RollingStone America hanno aperto uno spiraglio: "Direi che le possibilità che succeda qualcosa si aggirano intorno al 50%. Mentre in studio suonavamo dal vivo delle canzoni è capitato che lui dicesse "Questa verrebbe benissimo dal vivo"; e noi ci guardavamo con intesa e speranza. Altre volte invece, quando qualcuno accennava a possibili concerti lui alzava gli occhi al cielo". Nel frattempo sono scattate una serie di iniziative celebrative nei confronti dell'artista parallele all'uscita del disco. Il canale radiofonico BBC 6Music, per esempio, festeggierà il ritorno del Duca Bianco con la "settimana Bowie": dal 25 al 31 marzo vari presentatori, tra i quali spiccano Adam Buxton, Marc Riley e Stuart Maconie, ripercorreranno insieme la carriera dell'artista, proponendo anche concerti e materiale d'archivio. Lo stilista inglese Paul Smith ha deciso di omaggiare il suo amico David Bowie con il lancio di una tshirt in cotone organico che raffigura la copertina di The next Day. Infine, il prossimo 23 marzo al Victoria&Albert Museum di Londra sarà inaugurata la mostra David Bowie is che celebrerà, fino all'11 agosto prossimo, l'innovatore musicale e l'icona culturale che Bowie rappresenta. L'esposizione conterà circa 300 oggetti provenienti dall'archivio personale del musicista come manoscritti delle canzoni, costumi, scenografie, materiale audiovisivo, fotografie, strumenti e realizzazioni artistiche.