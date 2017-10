Day Off – Music on sale –

Per differenziare la rassegna Day Off da quello che potrebbe essere un concerto classico e, nella maggior parte dei casi, già visto dal pubblico, e per dargli un ulteriore valore aggiunto si è pensato di proporre performances diverse rispetto allo standard, come per esempio esibizioni acustiche, interpretazioni personali e sperimentali, formazioni differenti… chiedendo agli artisti di esprimersi con il massimo della libertà creativa. Di seguito il calendario: MEG Mer. 9 gennaio 2008 Ore 22.00 - Ingresso 5 euro con tessera Arci La signorina dei 99 Posse porta al Magnolia un live set fatto di voce e pianoforte. Ora il lato femminile della banda 99 sperimenta da sola, specie nell'uso della voce e dei testi ermetici, e crea il suo primo disco autoprodotto ("Meg" - Multiformis, 2004). www.m-e-g.it TEATRO DEGLI ORRORI Mer. 13 febbraio 2008 Ore 22.00 - Ingresso 5 euro con tessera Arci Un quartetto rock bello classico, con una gran voglia di suonare della musica potente ma intrigante, violenta ma dai contenuti romantici, ignorante ma colta, un occhio ai Melvins ed uno a Dylan, un po' Birthday Party e un po' progressive. www.ilteatrodegliorrori.com PAOLO BENVEGNU' Mer. 12 marzo 2008 Ore 22.00 - Ingresso 5 euro con tessera Arci E' stato mente, voce e chitarra di una delle più importanti band italiane: gli Scisma. Terminata questa esperienza e anche quella di produttore artistico, Paolo torna con un attesissimo nuovo disco e video (Stout/Audioglobe) in uscita a febbraio e già destinato a lasciare il segno. Accompagnato da musicisti superlativi ed imprevedibili, aspettatevi da Paolo Benvegnù un concerto tra musica d'autore, pop di classe, indie-rock e psichedelia, innaffiate da una bella dose di cinica ironia. www.paolobenvegnu.org THE HORMONAUTS Mer. 9 aprile 2008 Ore 22.00 - Ingresso 5 euro con tessera Arci Provate a miscelare come un coktail super alcolico, surf, rockabilly, punk, ska, aggiungete due terzi di alcool romagnolo e un terzo di puro malto scozzese ed ecco il risultato: pura essenza di Hormonauts!!! Il power trio rockabilly presenta oggi il nuovo disco! Non resta altro che sintonizzarvi sulle frequenze degli Hormonauts e godervi lo spettacolo… keep on rockin guys!!! www.thehormonauts.com