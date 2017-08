‘De Enk': un progetto per abitare nel benessere

"De Enk" è un complesso di abitazioni costruito su iniziativa di un gruppo di residenti, costituiti in una cooperativa, con l'intento di creare una comunità residenziale che includa persone di differente età e di reddito. Nel progetto vi sono incluse abitazioni per affitto e di proprietà (21 tipologie di abitazioni per un numero totale di 50). Il pacchetto di soluzioni edilizie è stato basato sul coinvolgimento degli abitanti, che hanno approfondito il tema dell'edilizia sostenibile attraverso la visita ad altri progetti ambientali e alla lettura di materiale specialistico. Essi hanno dato particolare rilievo alla scelta dei materiali da costruzione quali il legno, la ceramica e l'argilla, ma allo stesso tempo hanno posto grande attenzione all'accessibilità per tutti dei prezzi. Alcuni residenti hanno scelto di installare le pareti radianti rifinite con intonaco a base di argilla. Le pareti radianti risparmiano energia perché la temperatura dell'acqua distribuita è più bassa rispetto ai tradizionali impianti di riscaldamento. Inoltre, il calore radiante emesso dalle pareti viene percepito come più confortevole rispetto a quello emesso dai termosifoni. Tutte le residenze hanno una caldaia a energia solare con una superficie media dei collettori pari a 2,8 mq. di acqua. L'acqua all'interno dei collettori viene scaldata dal sole e quindi trasferita ad una cisterna. L'acqua calda viene usata come acqua sanitaria. L'acqua piovana viene utilizzata per gli scarichi delle toilette e per annaffiare i giardini. Viene incanalata dai tetti in apposite condutture e portata ad alcune cisterne di calcestruzzo situate nelle aree di immagazzinamento. Successivamente viene pompata dalle cisterne alle toilette e ai rubinetti esterni. Alcune zone della copertura e le aree di immagazzinamento sono coperte da uno strato vegetativo di "sedum" (combinazione di parecchie piante grasse). I tetti verdi assorbono l'acqua piovana riducendo così i carichi di picco sul sistema fognario. Per le superfici interne è stata utilizzata una tintura a base di olio di semi di lino. I componenti principali della pittura naturale (il legante ed il solvente), sono materiali naturali e rinnovabili. I componenti strutturali in legno delle pareti esterne sono isolati per mezzo di cellulosa (carta straccia trattata con borati per renderla resistette ad acqua e fuoco). Le pareti radianti sono coperte da un intonaco a base argillosa, molto ecologico dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Esso è anche un regolatore naturale di umidità ed è quindi indicato per la salubrità dell'aria interna. Giuseppe Rosa