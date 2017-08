Decalogo del “perfetto eco-bagnante”

Le vacanze sono ormai alle porte. e Lifegate vuole farti ragionare con alcuni consigli semplici per essere un eco-bagnante perfetto Hai presente quando sei sulla spiaggia e trovi mozziconi di sigarette dappertutto? ti appresti a entrare nell'acqua e inorridisci al tocco di una presunta medusa che poi si rivela un semplice sacchetto di plastica, quando poi nonostante ciò ti inoltri avanti e vieni quasi ribaltato dalle onde di un motoscafo che ti sfreccia a dieci metri? Infine, ritornato sulla sedia a sdraio, rilassato e con la mente in sfere lontane, vieni riportato brutalmente alla realtà da vicini che spettegolano a tutto volume sulle disavventure sentimentali di una comune amica? Ecco qualche consiglio perché non diventi tu stesso oggetto di disperazione per gli altri.