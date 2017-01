Auto a idrogeno, a marzo il via libera alla circolazione in Italia

Un traguardo atteso, ora diventato realtà. Il 13 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 257 del 16 dicembre 2016 con cui l'Italia recepisce la direttiva europea 2014/94/Ue sulle infrastrutture per i combustibili alternativi. Cosa vuol dire? Significa che il nostro Paese si impegna a costruire una rete di rifornimento adeguata, fatta, per esempio, di punti di ricarica per le auto elettriche o, ancora, punti di rifornimento di idrogeno. Il fine, come si legge nel testo, è quello “di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti”.

Passi avanti sull'idrogeno

Pochi minuti per un pieno di idrogeno