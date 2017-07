Demetrio: suonare la voce

New York, 13 giugno 1979. Si chiamava Efstràtios Dimitrìu ma in arte era conosciuto come Demetrio Stratos. Nato ad Alessandria d’Egitto, cresciuto ad Atene con passaporto cipriota, nel 1962 giunge a Milano per iscriversi alla facoltà di Architettura. Ma a lui piace la musica e adora cantare.

Nel 1966 si unisce ai Ribelli , il gruppo del Clan di Celentano: canta Pugni Chiusi e lo trasforma in un successo.

Con loro incide 5 album e scrive pagine importanti della storia della musica ma poi dichiara che “oggi, la voce è un canale di trasmissione che non trasmette più nulla”.

Nel 1979, a 34 anni, viene colpito da una gravissima forma di anemia aplastica. Ricoverato al Memorial Hospital di NYC muore il 13 giugno del 1979.