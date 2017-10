Dentro il guscio delle noci

In Italia, la varietà di noci più coltivata è quella di Sorrento, pregiata ed antica, dal guscio sottile e gheriglio tenero, saporito e poco oleoso. La raccolta di questa cultivar, ancora saldamente legata alla storia e per la quale si attende il riconoscimento europeo Igp, avviene manualmente in settembre e ottobre ed è seguita dall?essiccamento dei frutti all'aperto, su graticci, in zone ben ventilate. Le noci di Sorrento si dividono in due principali categorie: una con guscio leggermente appuntito, forma allungata e sutura sporgente, l?altra con guscio rotondeggiante e più piccolo. In cucina, le noci, sono l?ingrediente di molti piatti e dolci tipici. Con il mallo delle noci immature macerato in alcool, in numerose zone d?Italia, si prepara l?antico liquore Nocino, aromatico e dalle proprietà digestive, la cui ricetta originale prevedeva che le noci fossero raccolte da mani di fanciulle scalze la notte di San Giovanni? Studi recenti hanno attribuito alle noci la capacità di tener pulite le arterie e difenderle dall'assalto dei grassi. Esperti del policlinico di Barcellona, hanno dimostrato che mangiare otto noci dopo i pasti protegge le arterie dai danni dei cosiddetti grassi ?cattivi?. I ricercatori hanno esaminato ventiquattro persone la metà delle quali con livelli di colesterolo moderatamente elevati. Dopo aver somministrato ai volontari due pasti a base di formaggio grasso e salumi a distanza di una settimana l'uno dall'altro, hanno fornito cinque cucchiaini di olio d'oliva dopo il primo pasto e otto noci (28 grammi) dopo il secondo: ne è emerso che sia l'olio d'oliva sia le noci riducono le reazioni infiammatorie e ossidative che intervengono nelle arterie dopo un pasto troppo ricco di grassi saturi. Le noci si sono dimostrate un valido alleato nel preservare l?elasticità e la flessibilità delle arterie. Merito dell?amminoacido arginina di cui sono ricche, che stimola la produzione di ossido nitrico indispensabile all'elasticità dei vasi e al contenuto in grassi omega-3. Le noci esercitano un'azione positiva sull'attività sessuale, poiché aumentano la potenza dell'uomo e migliorano la risposta sessuale della donna e, grazie al contenuto di manganese, favoriscono la funzionalità dell'apparato sessuale. In passato, la ?teoria della segnatura? medioevale, che evidenzia una similitudine fra l?organo da curare e il rimedio adatto a curarlo, attribuiva al gheriglio il potere di curare il cervello, al quale assomiglia. Quest?antica teoria ha trovato conferme nella scienza moderna che ha riscontrato nella noce acidi grassi benefici per il sistema nervoso. Mangiare noci fornisce nuovo materiale per la ricostruzione delle cellule e la continua rigenerazione mantiene giovane il sistema nervoso e il cervello. La presenza di aminoacidi come alanina e acido glutammico, inoltre, favorisce la trasmissione nervosa. Paola Magni