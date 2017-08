Detour il Festival del Cinema di Viaggio a Padova

C'è tempo fino a domenica 18 ottobe per partecipare al Festival del Cinema di Viaggio di Padova, Detour. Alla sua quarta edizione è un appuntamento che la città aspetta e si propone come luogo d’incontro e confronto sul tema del viaggio, con una serie di film inediti, workshop, presentazioni e incontri con gli autori. Quest’edizione è arricchita da una nuova sezione, Viaggi fantastici e la locandina del festival con l'illustrazione di un palombaro che incontra un astronauta, ne è una bella immagine: al suo interno troveranno spazio film che raccontano viaggi impossibili nel tempo e nello spazio, tra realtà e fantasia; film inediti insieme a cult del genere. Le proiezoni si terranno per tutta la durata del festival, dal 14 al 18 ottobre 2015, presso il cinema PortoAstra di Padova, i 5 titoli in concorso in prima visione assoluta in Italia sono: Kumiko, the Treasure Hunter di David Zellner, The Owners di Adilkhan Yerzhanov, Manos sucias di Josef Wladyka, Koza di Ivan Ostrochovskì e Voyage en Chine di Zoltan Mayer. A giudicare i film del Concorso Internazionale sarà la Giuria presieduta da Franco Bernini, regista e sceneggiatore per Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti e Gabriele Salvatores. Presente ogni anno, l’Omaggio all’Autore è invece dedicato per la prima volta a un regista italiano: Salvatore Mereu, un autore sardo sensibile e innovativo che ha raccontato con forza la sua terra. Detour ha scelto di dedicargli questo importante spazio del festival proponendo una retrospettiva completa dei suoi 4 film: Ballo a tre passi (2003), Sonetàula (2008), Tajabone (2010) e Bellas mariposas (2012). Con un occhio a Expo Milano 2015 è previsto per la mattinata di venerdì 16 ottobre l’evento Only Food Padova, una tavola rotonda durante la quale si approfondiranno temi legati al binomio viaggio e gastronomia, turismo e sapori del territorio. Interverranno specialisti ed esperti del settore, tra i quali cuochi, ristoratori e giornalisti. Seguirà la proiezione, in anteprima italiana, del lungometraggio The Trip to Italy (2014), road trip attraverso l’Italia con l’irresistibile duo comico composto da Steve Coogan e Rob Brydon, diretto per l’occasione da Michael Winterbottom. Per chi ama viaggiare, non solo cinematograficamente, il festival Detour, in partnership con il tour operator Zeppelin – l’altro viaggiare, offrirà inoltre al proprio pubblico la possibilità di vincere un viaggio – curato dalla stessa Zeppelin – di una settimana in bici e barca tra Venezia e Mantova. Nel week end si diventa protagonisti e non solo spettatori con 2 laboratori in programma: il workshop di Outdoor & Adventure Photography (sabato 17 ottobre, ore 14-18) insegnerà ai partecipanti a lavorare in ambienti inconsueti e a utilizzare tecniche di ripresa utili in qualunque tipo di situazione; il workshop di Travel Coaching (domenica 18 ottobre, ore 14-18), offrirà nuove idee per i propri viaggi indipendenti. I workshop sono a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a [email protected]