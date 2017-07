Devotchka – 100 Lovers

Il ritorno della band del Colorado va salutato con il calore e il sorriso che l'ascolto dei 12 brani di 100 Lovers regalano. Perché tale ritorno significa, nuovamente, un ponte costruito fra est e ovest, un carosello sonoro che tesse un delicato e riuscito mélange fra sonorità latine e mariachi, balcaniche e medio-orientali, nell'etica di un indie rock/European folk che stempera nella melodia e nell'atmosfera il gipsy punk dei Gogol Bordello e arricchisce forse maggiormente di decisi tratti etnici il sound dei Calexico, per citare due dei gruppi tradizionalmente vicini (anche in studio e sul palco) ai DeVotchKa. Divenuto popolare grazie alla colonna sonora di Little Miss Sunshine, il frontman Nick Urata ha poi proseguito nell'esperienza di composizioni per film (Colpo di fulmine - Il mago della truffa del 2009) riflettendo una natura musicale profondamente cinematica e non restia a mostrarsi anche in questo 100 Lovers, per esempio in The Alley, un crescendo orchestrale ed emozionale poi scandito dal tempo marziale della batteria che trasporta al di sopra di paesaggi e nuvole in un viaggio in mongolfiera (o magari appesi agli ombrelli della copertina). In The Common Good i violini dialogano in una lingua sintesi di tensione arabeggiante e tradizione occidentale, The Man From San Sebastian aggiunge una fisarmonica balcanica alla chitarra jangle noir, sostenuta dal bel crooning originale e ironico di Urata, mentre la finale e strumentale Sunshine stempera un cenno di decadenza nella consapevolezza del lontano oriente. Cristiana Paolini