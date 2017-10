Di che Shiatsu parlate? Una disciplina da regolamentare

Il Parlamento Europeo da tempo sta spingendo i diversi stati membri a regolamentare il settore delle Arti per la Salute e a uniformare le diverse normative in materia. Le discipline, diverse per approccio e per metodologia tecnica dalle medicine convenzionali (e per questo denominate "non convenzionali"), mirano soprattutto a preservare e migliorare l'equilibrio energetico dell'unità "mente-corpo", favorendo, inoltre, una maggior coerenza nell'interazione tra l'uomo e il suo habitat. In Italia, esiste ancora molta confusione tra coloro che dovrebbero regolamentare questa professione. Per alcuni lo Shiatsu è soltanto un "massaggino rilassante", per altri è una tecnica manuale da utilizzare sotto stretto controllo medico in ospedale, per altri ancora la formazione professionale dovrebbe essere regolamentata con una laurea brevis all'Università, che non solo è totalmente sprovvista di strumenti idonei per questa formazione, ma che, fino ad ora ha deriso tale metodologia. Idea, comunque, assai conveniente per tali Enti, dal momento che da un giorno all'altro chiuderebbero le scuole private di Shiatsu, proprio le scuole di coloro che, con notevole passione e con sacrifici organizzativi, hanno fatto conoscere e diffuso lo Shiatsu in Italia. In certi ambienti medico-politico-istituzionale aleggia l'intenzione di intervenire per la regolamentazione dello Shiatsu, anche se fino a ieri, la consideravano al pari della stregoneria o quasi, soltanto perché si è capito che gli italiani, hanno scelto di propria iniziativa le medicine non convenzionali e con essa lo Shiatsu (per l'ISTAT, sono oltre 9 milioni di italiani che si curano con la medicina e tecniche non convenzionali. Lo Shiatsu è al terzo posto dopo l'agopuntura e la omeopatia). Qualcuno, non intenditore in materia, ha pensato sì che l'area dello Shiatsu sia da regolamentare, ma vorrebbe regolamentarla organizzando strutture di suo controllo e basandosi su una disciplina frutto soltanto di una personalissima, e spesso fuorviante, interpretazione che non può che danneggiare seriamente lo Shiatsu, quello vero, quello che è stato pazientemente tramandato nel tempo e che gli italiani hanno conosciuto e continuano ad amare. Douglas Gattini Presidente della Federazione Italiana Shiatsu