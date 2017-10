Oroscopo finanziario dicembre 2012

L'aspetto più importante è senz'altro la ripresa del moto diretto di Urano il giorno 13 dicembre (la sua retrocessione è iniziata il 13 luglio). Urano, posizionato nel segno dell'ariete prima casa astrologica, è un pianeta lento, percorre circa 4° ogni anno ed impiega 84 anni per percorrere l'intero cerchio zodiacale. Interpreta il verificarsi di eventi annuali. Gli influssi di Urano si legano ad avvenimenti improvvisi. Urano è il pianeta che si lega alla tecnica e alle capacità organizzative per progetti futuri. Occupa il segno dell'ariete, il più istintivo e battagliero dello zodiaco. In positivo, si interpreta come grande capacità volitiva ed organizzativa tendente al raggiungimento di bisogni spirituali e materiali. In negativo, indica reattività sociale e reazioni di massa legate all'insofferenza per le condizioni della vita quotidiana. L'orbita negativa di Urano con Plutone in10 casa che attiene alla autonomia economica, ha scritto la storia di questi ultimi anni. L'altro aspetto molto importante e positivo, 60° tra Plutone e Saturno, fa pensare a sviluppi positivi inerenti l'accoglimento di alcune richieste popolari rivendicate in questi ultimi mesi. Certo tutte le trasformazioni sono lente ma la somma degli aspetti astrologici più importanti, può tradursi in un dicembre positivo per l'economia e che potrà ridare un po' d'ossigeno ai vari Paesi. Nel tema natale dell'Unione europea le orbite più importanti di questo mese si pongono positivamente. La fortuna sembra girare nella direzione di una maggiore stabilità e verso la promulgazione di leggi che rispondono ai bisogni dei cittadini europei. Il passaggio di Marte in capricorno nonostante crei agitazioni e tensioni, va a rafforzare i valori decima ed ottava casa, cioè la spinta e l'energia per scelte economiche lungimiranti. In Italia le stesse orbite astronomiche che promettono bene per il ristabilimento dell'economia, incontrano difficoltà. Si potranno, quindi, verificare rallentamenti, forse anche dovuti ai nostri già noti problemi interni per la formazione di un nuovo governo e agli scandali che infondono nella cittadinanza incertezza e sfiducia. Va detto però che effetti benefici e soluzioni adeguate, seppur lentamente e a piccoli passi, si aprono all'orizzonte.