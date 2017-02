Cani e gatti possono essere vegetariani o vegani? La nutrizionista risponde

Può il nostro cane – e l’amico gatto – fare a meno dell’alimentazione a base di carne e trasformarsi, anche solo per qualche tempo, in un perfetto “vegano”? Le problematiche insite nell’uso della carne nella dieta di cani e gatti sono state spesso rilevate, soprattutto per quel che riguarda l’uso di antibiotici negli allevamenti intensivi e per l’associazione della dieta carnea con l’insorgenza di tumori. Della "provocazione" in tema di nutrizione animale abbiamo parlato con la dottoressa Barbara Tonini, medico veterinario che si occupa della nutrizione del cane e del gatto. “Diversamente dall’uomo, che è un onnivoro, gli animali sono carnivori e le loro caratteristiche anatomiche ne sono una chiara dimostrazione. Basti pensare agli organi di senso molto sviluppati per individuare le prede, al sistema muscolo-scheletrico adatto alla loro cattura, ai denti appuntiti per lacerarne i tessuti e al tratto gastroenterico più corto con enzimi digestivi e una popolazione microbica intestinale diversa dagli erbivori che, infatti, necessitano di tempi digestivi più lunghi”. Ma la lunga convivenza di questi animali con l’uomo ha portato a una profonda trasformazione sia comportamentale che alimentare dei nostri amici animali. “Con il tempo il cane domestico ha sviluppato una buona capacità digestiva per quel che riguarda gli amidi”, prosegue la dottoressa Tonini.“Nel corso degli anni, infatti, il quattrozampe di casa ha dovuto spesso accontentarsi di ciò che avanzava durante i pasti e la carne difficilmente finiva nella sua ciotola. È sufficiente chiedere ai nostri nonni per capire come, fino a poco tempo fa, la carne fosse un bene prezioso, spesso riservata solo occasionalmente agli stessi figli o nipoti”.

La carne nella dieta dei nostri cani e gatti

La carne e le diete per determinate malattie