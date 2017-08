Dieta in relazione alla costituzione e alla stagione

Tutti gli alimenti all'interno di una dieta equilibrata sono composti dagli stessi 5 elementi che formano i nostri vari corpi: fisico, mentale ed energetico e la costituzione dell'individuo. L'energia propria dei 5 elementi si manifesta negli alimenti sotto forma di sapori: dolce, salato, piccante, amaro, astringente e aspro. In tutti i sapori si trovano i 5 elementi, ma in ognuno di loro prevalgono 2 elementi che si possono individuare. In che modo sono distribuiti gli elementi nei vari sapori? Nel sapore dolce si esprimono la terra e l'acqua che hanno tutte due le qualità di pesantezza e umidità. L'assunzione di cibi dolci aumenta l'umore Flemma soprattutto nelle costituzioni dove questo umore predomina. Il sapore dolce avendo la qualità di freschezza riduce il calore digestivo e rallenta la digestione. Nel sapore salato prevalgono gli elementi acqua e fuoco. Il sapore salato favorisce la ritenzione di liquidi ma riduce il vento in eccesso. Il fuoco e l'aria si esprimono nel sapore piccante. Questo sapore aumenta il fuoco digestivo, stimola l'appetito e asciuga l'umidità. Il sapore amaro raggruppa gli elementi acqua e aria asciugando l'eccesso di umidità. L'amaro, tipico della cicoria, è indicato per ridurre il fuoco digestivo eccessivo. Il sapore astringente (sapore simile agli spinaci o alla banana non matura) rappresenta l'energia della terra e dell'aria che leggermente fresca, rallenta la digestione. Nel sapore acido (vino, agrumi...) ritroviamo gli elementi fuoco e terra. Con la presenza dell'elemento fuoco, l'acido stimola la bile e se è in eccesso, provoca calore nel sangue che si manifesta con sintomi di prurito ed eruzioni cutanee... Possiamo classificare i sapori secondo il loro potere riscaldante e rinfrescante. I sapori con un potere riscaldante aumentano l'umore Bile soprattutto nelle costituzioni con una grossa componente di Bile e pacificano l'umore Flemma. Questi sapori sono quelli che contengono l'elemento fuoco: il piccante (peperoncino), l'acido (vino) e il salato. I sapori rinfrescanti sono quelli composti da elementi freddi: l'amaro, l'astringente e il dolce. Quindi possiamo riassumere: L'umore Vento aumenta con i sapori amaro, astringente e piccante e pacificato dal salato, l'acido e il dolce. L'umore Bile viene stimolato dall'acido, dal piccante e dal salato ma indebolito dall'astringente e dal dolce. Il dolce, il salato e l'acido aumentano la Flemma, mentre il piccante, l'amaro e l'astringente con il loro potere asciugante l'indeboliscono. Se vogliamo classificare i sapori secondo il loro grado di pesantezza o leggerezza possiamo dire che il salato, il dolce e l'astringente sono pesanti mentre l'acido, il piccante e l'amaro sono leggeri. Pasang Yonten Arya