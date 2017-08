Dieta Mayr

Secondo il medico Franz Xaver Mayr lo stato di salute di una persona è in stretta relazione con lo stato di salute del suo intestino. La pigrizia intestinale è la prima situazione "malata" dovuta ad alcuni errori: mangiamo troppo in ogni pasto, facciamo troppi pasti in un giorno, ossia mangiamo di nuovo quando il pasto precedente non è stato ancora completamente digerito, facciamo bocconi troppo grossi senza salivarli a fondo, mangiamo troppo nel pasto serale, mangiamo troppi cibi difficilmente digeribili (frutta e verdure fibrose, carni dure, cereali integrali). Far ritrovare la giusta sensibilità al paziente, è questo lo scopo principale di Mayr: "Se riusciamo a far ritrovare al paziente la giusta sensibilità, egli imparerà nuovamente a scegliere i cibi giusti, a mangiarli nella giusta quantità e al momento giusto". Questa è la risposta definitiva al problema "dieta" nel caos attuale dei prodotti dietetici, uno diverso dall'altro, ma tutti carenti di solide basi sperimentali.