Difendersi dalle formiche

Come sempre la più efficace forma di lotta, è rappresentata dalla prevenzione. Per il controllo delle formiche legate all'ambiente domestico, la più efficace forme di profilassi è costituita dalla regolare e accurata pulizia dei locali adibiti alla preparazione e alla consumazione dei pasti e nell'evitare di lasciare sporchi per lungo tempo piatti e posate. Per lo steso motivo è necessario tenere lontano dalle abitazioni qualsiasi tipo di rifiuto organico. Lo stesso discorso vale per le ciotole del gatto e del cane che specie dopo il pasto serale vanno pulite accuratamente. Anche la legna da ardere può rappresentare una probabile fonte di infestazione. Per evitare di ritrovare improvvisamente un vero e proprio formicaio in casa è consigliabile tenere lontana dalle abitazione la legna, almeno fino alla fine dell'estate, specie quella che si presenta crivellata dalle caratteristiche gallerie delle formiche. Per quanto riguarda le formiche degli orti e dei giardini, valide misure di prevenzione sono rappresentate dalla potatura bassa della chioma degli alberi e degli arbusti, in maniera da evitare che i rami tocchino il suolo o costituiscano un ponte con gli alberi vicini. Un'efficace azione repellente è poi svolta dalle bordure di lavanda, maggiorana, tanaceto, lattughino e assenzio. Efficaci soprattutto per proteggere rose e fragole dalle formiche e quindi dagli afidi. Un'identica azione può essere svolta dalla copertura della superficie degli interfilari e delle aiuole con una pacciamatura con foglie di noce, pomodoro o felci. Mimmo Tringale