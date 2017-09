L’importanza di esfoliare la pelle: che differenza c’è tra scrub, peeling e gommage e come si usano

Se non sapete esattamente cosa sia uno scrub e perché l’esfoliazione sia necessaria per la salute della pelle, ve lo spieghiamo noi in modo semplice, partendo dall’abc Lo scrub è un trattamento specifico che svolge un’azione esfoliante meccanica e chimica a livello epidermico. Meccanica, grazie ai microgranuli che effettuano una delicata e calibrata abrasione superficiale; chimica, per gli attivi disincrostanti come l’acido glicolico (il più potente degli alfaidrossiacidi), mandelico o polilattico, ma anche come gli enzimi di ananas e papaya. Un esfoliante che agisce in modo esclusivamente chimico si chiama peeling e, in genere, è eseguito in istituto o dal medico estetico.

I vantaggi dell’esfoliazione

Esfoliare la pelle del corpo

L’alternativa soft: il gommage

Quando e come si usa lo scrub: istruzioni per l’uso