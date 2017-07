Perché l’estate 2017 è dedicata ai diritti degli animali

Come sembrano lontani i tempi in cui d'estate si parlava di diritti degli animali focalizzando l’attenzione solo sul tema dell'abbandono e del randagismo. Quest’anno il benessere e le leggi che riguardano i nostri amici a quattro zampe stanno conoscendo una nuova attenzione che si concretizza in tante iniziative, molto diverse fra loro. Un esempio? Il Codice sul diritto animale, un volume realizzato da Andrea Cristofori, responsabile della Lega anti vivisezione (Lav) per i canili, e Alessandro Fazzi, che di Lav è consulente. Il volume, in vendita sul sito Cassazione.net e da ottobre nelle librerie, contiene ogni dettaglio sulle responsabilità di privati e istituzioni e spazia fra i principi internazionali e le disposizioni interne. La raccolta propone anche dettagliate finestre di aggiornamento sull’abbandono, sul maltrattamento, sull’eutanasia, e sulle adozioni di cani e gatti. Il tutto con il prezioso aiuto di Raffaele Guariniello, ex pubblico ministero di Torino e grande paladino dei diritti animali, che aiuta il lettore nella disamina dei profili civilistici e della tutela penale e amministrativa di leggi e sentenze in materia.

Per la Cassazione non è solo abbandono

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10mila euro.

Cosa fare se si trova un cane abbandonato, in pratica

Le nuove leggi in materia di diritti degli animali

Un'estate di campagne e iniziative per i diritti animali

Cani e biciclette

