Dirty Projectors – Bitte Orca

Vintage di fresca acquisizione. Bitte Orca ha trasformato i Dirty Projectors in una delle realtà più solide del "nuovo" rock: aspira ad essere un piccolo classico degli anni zero. Ora viene riedito in una versione espansa che colma il tempo intercorso dalla pubblicazione - giugno 2009 - a oggi. Qui i Dirty Projectors diventano una band e non solo lo sfogo dei talenti di Dave Longstreth: il suo stile canoro vulnerabile e dolente, la scrittura decostruttiva, i suoni chitarristici che evocano l'afro pop incontrano le brillanti e inusuali parti vocali di Amber Coffman, Angel Deradoorian e Haley Dekle. La riedizione assembla pezzi dal vivo, lati B, una cover inedita. I primi sono tratti da un'esibizione acustica nel negozio di dischi newyorchese Other Music. In versione scarnificata, per voci, chitarra acustica e contrabbasso, Fluorescent Half Dome, Temecula Sunrise, Two Doves, Cannibal Resource e No Intention incuriosiscono e seducono con delicatezza, ma rispetto agli originali i colori sono attenuati, la carica sopita, le sfumature quasi annullate, e Longstreth non canta in modo impeccabile. Le 3 b-side sono curiosità prescindibili, da collezionisti. Più interessanti il singolo digitale Ascending Melody / Emblem Of The World, legato al sound di Bitte Orca, e la cover di As I Went Out One Morning. Dopo I Dreamed I Saw St. Augustine, Longstreth si confronta nuovamente col Dylan di John Wesley Harding e lo vivacizza con un ritmo battente e note di tastiera ribattute con insistenza, mentre le voci delle coriste entrano ed escono dalla musica come flash improvvisi e spiazzanti. Due minuti e 40 di meraviglia. Claudio Todesco