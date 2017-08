Gli scarti alimentari di Disney World producono elettricità

Hamburger, patatine, anelli di cipolla. Non è il classico menù di un drive through, ma si tratta degli scarti alimentari provenienti dai ristoranti e dagli hotel di Disney World, che da qualche tempo vengono trasformati in biogas in una centrale a cogenerazione a pochi passi dal parco divertimenti più famoso al mondo.

© HarvestPower.com