Distributori alternativi

Per spingere il mercato dell'auto verso la direzione giusta, è fondamentale creare una rete di distributori alternativi che renda i carburanti in grado di ridurre l'impatto dei mezzi di trasporto su gomma.

Molte persone, pur prendendo in considerazione auto alimentate a metano, gpl o ibride, spesso nel momento della scelta optano ancora per modelli a benzina o gasolio per il solo fatto che hanno paura di non poter fare rifornimento senza pensieri, cioè senza la paura di restare a secco prima di aver trovato un distributore.

Così l'Unione europea ha deciso di ribaltare l'impostazione con cui si decide di cambiare macchina, cancellando questa "scusa" dalla lista dei motivi per cui si abbandona l'idea di comprare un'auto meno inquinante. In particolare, all'Italia è richiesto di raggiungere un minimo di 125mila punta di ricarica per veicoli elettrici entro il 2020 e, al tempo stesso, di incrementare il numero di stazioni di rifornimento di metano, gpl e idrogeno nonostante il nostro paese sia già quello che in Europa conta più impianti a metano con quasi mille stazioni funzionanti e duecento in costruzione.

"Lo sviluppo di carburanti innovativi e sostitutivi è un modo per permettere all'Europa di risparmiare risorse e ridurre la nostra enorme dipendenza dal petrolio promuovendo un'industria dei trasporti che sia pronta a rispondere alle esigenze del Ventunesimo secolo", ha dichiarato il commissario europeo per i Trasporti, Siim Kallas.

Secondo le previsioni nel 2020 ci saranno 6 milioni di veicoli elettrici in India e in Cina. Per l'Europa una motivazione in più per competere e crescere investendo in un mercato che non è solo ricco, ma anche eco.