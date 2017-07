Disturbi alimentari: allergie e intolleranze come riconoscerli

Non è semplice scoprire di essere vittima di disturbi alimentari; a meno che, nel momento stesso dell'assuzione o immediatamente dopo, ci sia una reazione tale da scatenare un improvviso malessere, cioè una perdita di armonia creata da una contrapposizione del corpo all'ambiente circostante. Di solito, quando ci si accorge di avere dei disturbi alimentari, è già troppo tardi, bisognerebbe riconoscere i sintomi premonitori: senso di stanchezza, mancanza di concentrazione, disturbi del sonno, e i più banali, ma spesso non considerati, mal di stomaco, mal di fegato, piccole coliche. Finchè non siamo aggrediti da pruriti, rossori su alcune parti del corpo, o addirittura, nella peggiore delle ipotesi, da shock anafilattico, il disturbo alimentare resta un problema nascosto. Si tratta di situazioni che vanno degenerando nel corso degli anni. Questi disturbi nascono e crescono, all'interno del nostro organismo, in modo silenzioso e per questo molto subdolo, tanto da avvelenarci lentamente e diventare a poco a poco una fastidiosa, e molto impegnativa, parte di noi. Da questo momento, inizia il pellegrinaggio tra vari luminari, dermatologi, medici di famiglia ed il responso è quasi sempre unanime: allergia. Quasi sempre alla base di questo tipo di allergie c'è una componente psicosomatica: i disturbi alimentari esplodono infatti in concomitanza con qualche situazione che ha creato in noi ansia, stress o dolore. Non dimentichiamo l'atteggiamento aggressivo che ha l'uomo nei confronti del proprio ambiente. Pesticidi, diserbanti, inquinamento atmosferico, allevamenti intensivi, antibiotici consumano inesorabilmente il nostro pianeta e di conseguenza il nostro organismo. Un consiglio: proviamo a guardare con più attenzione dentro di noi, tentiamo di dare più ascolto ai messaggi che il nostro corpo ci invia. Forse questo può essere un valido aiuto per riuscire ad individuare il problema e a risolverlo in tempo. Daniela Bellon