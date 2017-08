"Fammi essere di più di qualunque altra, sarò bellissima, e non credere che sia vero sorridere a chi ti giudica... e fa che le farfalle non sappiano mai niente dell'autunno", si sussurra delicatamente nell'inedita canzone finale del docu-film 'Divine: tre modelle bambine'. "Sfilate, casting e copertine. Il mondo della moda vissuto da modelle bambine. Per la prima volta un racconto dietro le quinte: sogni, ansie e vite di tre piccole professioniste alle prese con il mondo degli adulti, in corsa per la celebrità". La sfavillante opera della regista milanese Chiara Brambilla, 28 anni, è stata presentata in anteprima al Naba di Milano, poi in onda dal 29 aprile su Cult (Sky 319) e su Rai Tre il 14 luglio (23:30).

"I genitori sono consapevoli che sono in molti a criticare la carriera delle figlie e come giustificazione ripetono che per loro è solo un gioco, Ma dopo aver trascorso molto tempo con loro, ho capito che non sono più di tanto interessate a un futuro nel cinema o agli alti compensi delle top model. La cosa più gratificante è l'esibizionismo, il momento della sfilata... In teoria, queste carriere potrebbero poi riprendere, se va bene, se cresci perfetta, intorno ai quindici anni. Ma io non ho conosciuto nessuna bambina o bambino che ci siano riusciti. Conosco solo carriere iniziate a 5 anni e terminate a 10. Genitori che fanno mestieri normali, disposti a tanti sacrifici, a perdere ore di sonno e a viaggiare molto, pur di vedere il proprio bimbo su una copertina, protagonista di una sfilata, al centro di un manifesto pubblicitario". Chiara Brambilla, regista di 'Divine' "Divine è innanzitutto un racconto intimo e delicato. La regista ha scelto di portare la telecamera ad altezza di bambino. Ha preferito avvicinarsi alle protagoniste in una maniera aperta e continuativa, cercando di cogliere emozioni, sogni, aspettative e talvolta le paure. Per raccontare con onestà ed evitare di sollevare pregiudizi nel pubblico - che spesso è moralista in tema di bambini e spettacolo - ha voluto dar loro uno spessore realistico, ha cercato di farle conoscere per quello che sono, illustrando spaccati del quotidiano, della vita famigliare, della loro attività come modelle. Ci sono momenti di grande intimità. Chiunque abbia visto il film si sarà accorto che raccontiamo il percorso per certi versi esaltante per altri difficile che compiono tre bambine, un percorso sul quale noi non esprimiamo mai un giudizio. né mi pare che abbiamo cercato effetti scandalistici o manipolazioni. Cerchiamo di cogliere la magia che loro sentono verso quel mondo, la fascinazione del sogno ed anche perfino la bellezza che queste ragazzine riescono ad esprimere. Si muovono in un mondo di adulti che a volte le sostengono, a volte le spingono, altre volte le giudicano. Non credo che abbiamo strumentalizzato nessuno. Semplicemente lo abbiamo rappresentato per come lo abbiamo visto. Della grande kermesse del Pitti abbiamo raccontato momenti ed emozioni diverse: ci sono i piccolini in lacrime è vero, ma c'è anche la bellezza, l'emozione e la sicurezza delle nostre protagoniste finalmente in passerella. Il nostro film può non piacere; questo non si discute ma credo che inviti tutti quanti a guardarsi con occhi diversi e sollevi domande cui ognuno è libero di rispondere come vuole. Sarebbe però un peccato evitare di farsele". Francesco Virga, il produttore del documentario, su Facebook 30 aprile 2010, alle ore 11.22 "Cosa accade, invece, quando al casting si inizia ad essere sottoposti in tenera età? Come vive una bimba abituata a sfilare, e sfidare, le luci dei fotografi, gli applausi del pubblico, i desideri degli stilisti e le chiacchiere - anche malevole - del mondo fashion? La regista getta uno sguardo ad altezza bambino con un lavoro, e un processo di conoscenza e immedesimazione, durato più di un anno. 'Divine' è uno spaccato dell'Italia dell'immagine, un documentario senza preconcetti. Emily, Rebecca e Lucrezia sognano la celebrità, e lavorano nel mondo della moda dove essere selezionate, giudicate, scelte e poi abbandonate è all'ordine del giorno. Baby carriere che raggiungono il top tra i 5 e i 10 anni, e che terminano al raggiungimento di 1 metro e 40 di altezza. Sembra, peraltro, che le bimbe modelle - un po' come nel film statunitense 'Little Miss Sunshine' - non abbiano introiti così importanti. 'Si fa perché è una grande soddisfazione per i genitori, che vedono proiettate aspettative, desideri, amore sui propri figli' spiega la regista. Si fa perché siano piccole dive: 'divine'". Cristina Tagliabue di Nova, IlSole24Ore "Ciao a tutti, ieri con il mio piccolo Alli abbiamo 'giocato' a fare le 'cioto' con Jordan e... Lucrezia! La bimba del film/documentario. L'ho riconosciuta subito... Mi ha fatto tenerezza, Lucrezia, mentre aspettavamo, era in braccio a sua mamma e si coccolavano. Io ho visto il film - non documentario! - ed effettivamente prima di conoscerle personalmente la mamma non mi era risultata molto simpatica, ma ieri ho visto altro. Perché la regista non l'ha documentato?... Mi piacerebbe dire grazie al destino che mi ha fatto conoscere una bimba spettacolare e una mamma speciale, che ieri da Asti l'ha portata a Milano solo perché il servizio era di pomeriggio altrimenti non le avrebbe fatto saltare la scuola per delle foto! In bocca al lupo piccole Divine, lo siete davvero e che il destino vi porti tanta felicità!" Orietta Sestan, su Facebook, 5 maggio 2010 alle ore 10.00