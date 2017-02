Amico a quattro zampe. Meglio documentarsi prima

Dare un consiglio su quale animale da compagnia scegliere è come suggerire a qualcuno quale dovrebbe essere la sua anima gemella. Sarebbe un consiglio praticamente inutile! Tanto si sa che ognuno di noi ha una calamita nascosta, che prima o poi ci attrae verso questa o quella persona, in barba a tutte le raccomandazioni di parenti, amici e consulenti vari. La stessa cosa succede con gli animali. L'unico consiglio che si può e si dovrebbe dare è quello di documentarsi bene sulle attitudini della specie e della razza dell'animale che si è deciso di prendere con se. In tal modo si può sapere con un certo anticipo a che cosa si andrà incontro in termini di esigenze da soddisfare o da riconvertire. Per esempio il Labrador retriever, tanto gettonato in questi tempi come cane da famiglia, è in realtà un cane da caccia specializzato nel riporto della selvaggina. Questa sua attitudine a svolgere un lavoro oneroso e quotidiano, va in qualche modo utilizzata, pena l'evidenziarsi con il tempo di disturbi di comportamento e di salute fisica. Quindi chi si sente attratto dall'idea di prendere questo tipo di cane come compagno di zampa, deve mettere in bilancio nel suo futuro spazi di tempo dedicati a far lavorare il suo amico con salutari passeggiate nella natura e/o con dei momenti di gioco intenso, per esempio con il lancio di palline di gomma che questo cane riporta istintivamente al suo padrone. Sono accorgimenti che valgono per tutti i cani ma in particolar modo per i cani che in origine sono stati selezionati per diventare dei cani da lavoro. Tra i più diffusi ricordiamo il Golden retriever, il Dalmata, il Border Collie e il Siberian Husky. Claudio OTTAVIO Medico vetrinario