Dolce e salato, antica armonia degli opposti

Sembra quasi scomparso (con rare eccezioni) dalle abitudini alimentari dell'"uomo della strada", eppure l'accostamento dolce e salato ha caratterizzato secoli, se non millenni, di storia, in tutta l'area mediterranea e non solo. Il gusto dolce e quello salato, che noi oggi tendiamo a considerare poco compatibili tra loro, erano un tempo legati e armonizzati in moltissime ricette, forse nella maggior parte delle preparazioni. Negli ultimi secoli la gastronomia europea si è sempre più orientata su una distinzione netta tra piatti dolci e piatti salati, e si è creata ad esempio una tradizione pasticciera in cui il sapore dolce è sempre (o quasi) netto e spiccato, a differenza di quanto accadeva nei secoli passati. Gli antichi Romani, che di raffinatezze gastronomiche se ne intendevano, erano maestri nell'accostare tra loro questi due sapori: Apicio, il cuoco Romano per eccellenza, legava tra loro con disinvoltura una grande varietà di sapori e di aromi, con una fantasia e una ricchezza sensoriale che ancora oggi lascia stupiti per la sua creatività. Dai classici arrosti di carne conditi con miele, alle verdure cotte con miele o con mosto cotto, fino all'estrema raffinatezza della cucina dell'antica Roma: il garum, una salsa salatissima a base di pesce ed erbe aromatiche, che veniva usata per condire piatti dolci e non. L'accostamento dolce/salato è rimasto ampiamente presente nelle gastronomie italiane nel Medioevo e nel Rinascimento, e ha lasciato tracce fino ai giorni nostri, soprattutto nelle cucine regionali. Nell'Italia del '400 sulle tavole dei ricchi lo zucchero, che ha da poco sostituito il miele come dolcificante, è praticamente onnipresente in ogni pietanza, grazie anche ai dettami medici del tempo che lo considerano particolarmente benefico. Un classico accostamento ad esempio era quello dei legumi con lo zucchero, come nel caso della minestra di piselli con carne salata e zucchero, o come le "finte fave", bucce di fave riempite con pasta di mandorle e servite in un brodo di carne e cipolle. Ma la tradizione dolce/salato è rimasta soprattutto nelle cucine regionali (lombarda, siciliana, campana e così via), con alcune ricette che sono sopravvissute ai mutamenti culturali e sono diventate dei veri e propri "classici" della gastronomia, esempio di grande raffinatezza ed equilibrio di sapori. Per citarne solo alcune: i tortelli lombardi, ripieni di zucca, amaretti, cedro candito e mostarda di frutta, conditi con burro e parmigiano; l'impanata di pesce spada alla siciliana, in cui il pesce è all'interno di una crosta di pasta frolla dolce; i pasticcetti rustici napoletani, sempre di pasta frolla ma ripieni di ricotta condita con sale, pepe e pezzetti di salame; le melanzane al cioccolato, tipiche della costiera amalfitana. Francesca Marotta