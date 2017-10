Dolce forte

Ingredienti per 6 persone 85 g di cioccolato fondente 25 g di cacao in polvere ½ litro di panna fresca 2 cucchiai di zucchero a velo 25 g di pinoli 25 g di mandorle a scaglie 20 g di gherigli di noce 6 fichi secchi 30 g di arance candite 20 g di cocco grattugiato Preparazione Mettere a bagnomaria il cioccolato, montare la panna con lo zucchero e il cacao. Unire il cioccolato fuso al composto di panna e cacao, mescolando molto delicatamente e raffreddando tutto in un bagnomaria di ghiaccio, così da rassodare velocemente il composto senza che smonti. Versare in cocottine di ceramica o vetro e far riposare per 1 ora in frigorifero. Guarnire con i fichi secchi tagliati a metà, le noci, i pinoli, le mandorle, le arance candite e il cocco grattugiato. Servire a temperatura di 5°.