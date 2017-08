Dolci a corte: itinerario goloso fra i grandi musei fiorentini

Un'occasione per scoprire la storia e la cultura dei dolci nella corte della Firenze Medicea. Dalle ciambelle alle cialde, alle frittelle, ai trionfi zuccherati, ai sorbetti, alla cioccolata e così via..sono immagini riportate e raccontate nel libro che, accompagnate da annotazioni di antiche ricette o di curiose citazioni letterarie, ci aiutano a capire la civiltà e la cultura di un'epoca. È a questo proposito che l'autrice, Giovanna Giusti Galardi, nella premessa al suo libro cita il famoso sociologo Lévy-Srauss che nel 1986 osservava come la cucina di una società, la sua ritualità alimentare, i suoi rapporti con il cibo costituiscano un linguaggio nel quale questa società traduce inconsciamente la propria struttura o addirittura rivela, sempre senza saperlo, le proprie contraddizioni. Simbologie esplicite o criptiche dei dolci alimenti, messaggi visivi e apparati lussuosi: il fattore alimentare passa in secondo piano lasciando lo spazio al desiderio di "apparire" di dimostrare il prestigio di corte. Un atto sociale, politico e non solo; l'iconografia dolciaria porta alla ribalta il bello non solo da mangiare ma soprattutto da guardare, un accoppiamento di piacere estetico e alimentare. Il potere di seduzione dell'arte allora come oggi passando attraverso dipinti, oggetti e documenti d'archivio. Estratto dal libro: Giulebbe (dolce sciroppo grandemente apprezzato, sembra evocare una sorta di paese della cuccagna) di cedrato e agro. Píglía un cedrato e faccíaseglí un boco per dí sopra e sí caví o vero sí votí e enpíasí dí zucchero fíno e mettasí dentro un bícchíere lungo accío íl cedrato abbía campo dí scolare nel fondo dal bícchíere e mettasí ín un armadío o altro al umído, che passera íl gíulebbo odoroso a maravíglía, e se ví sí vole mettere polvere mustíata sara in arbitrio, puossi ancora mettervi spremuto il suo agro, e perché passi con più facilita si puole dar dua punture nel fondo del cedrato con qualche ago o punteruolo puossí ancora legare il cedrato con alcuni fílí e tenerlo sospeso per metterví sotto íl recípíente che ríceve íl gíulebbe. (Segreti di Girolamo Mei credenziere di papa Alessandro VII. Libro dell'arte del cuoco. BNCF, Ms.II.II. 426, c. 109r).