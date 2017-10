I dolcificanti artificiali stimolano obesità e diabete

La ricerca, pubblicata recentemente su Nature, sta facendo parlare di sé. Il team di studiosi israeliani guidato da Eran Elinav del Weizmann Institute of Science di Rehovot ha infatti scoperto che alcuni edulcoranti artificiali, in particolare aspartame, saccarina e sucralosio, nonostante siano praticamente privi di calorie, possono provocare alterazioni metaboliche in grado di far salire la glicemia e favorire l’insorgenza di diabete e obesità. Lo studio ha anche dimostrato che i batteri intestinali dei consumatori di dolcificanti a zero calorie, trapiantati nell'intestino dei non consumatori, provocano gli stessi effetti.

foto © veganfoodlover.com