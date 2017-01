Per combattere il dolore, rimedi naturali

Il dolore è una spia accesa sul sentiero di guarigione: eliminarne il richiamo, sopprimere la sua luce di avvertimento, può essere un errore. Tolto il segnale il corpo starebbe momentaneamente meglio ma la causa di "allarme" non sarebbe più identificabile. Il farmaco anti-infiammatorio oppure il cortisone sono farmaci di prima scelta nella terapia del dolore, ma andrebbero scelti nell'acuto, evitando l'utilizzo cronico. Se un dolore è ricorrente bisogna capire a fondo il suo messaggio, concludere la diagnosi, cercare di reagire subito senza attendere che il corpo si abitui a subirlo. L'adattamento al dolore è controproducente: la muscolatura si contrae e la soglia del dolore si abbassa. Dunque, per eliminarlo, serviranno dosi farmacologiche crescenti. Per contrastare il dolore esistono valide soluzioni naturali, che hanno il vantaggio di non produrre effetti collaterali.

Mal di testa

Mal di denti

Mal di stomaco

Mal di pancia

Dolori muscolari