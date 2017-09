Dominique Lapierre: innamorarsi dell’India

"India mon amour" è un vero e proprio inno d'amore all'India. Altri scrittori, Moravia e Pasolini, ne hanno sottolineato il fascino enorme ma nel contempo un'inevitabile repulsione. È una contraddizione? Per me l'India è un paese sconvolgente, ma affascinante. Ho passato cinquant'anni nelle sue strade scoprendo la vita di un paese-continente di un miliardo e duecento milioni di abitanti, dove si parlano settecento lingue, dove adorano 20 milioni di divinità. "India mon amour" è realmente un inno d'amore al paese che mi ha dato i più bei ricordi di tutta la mia vita. Ho incontrato persone che non potrò mai dimenticare. Ho passato due anni in una bidonville della grande città di Calcutta per incontrare gente che non ha niente, ma che sembra avere tutto perché ha la capacità di rimanere in piedi per continuare a confrontarsi con una vita… infernale. Gente che sa come condividere con i più poveri, gente che può ringraziare Dio per il più piccolo beneficio. È un inno alla capacità dell'umanità d'essere grande. Un paese con così tante dimensioni, colori, rumori. Non è possibile rimenere indifferenti di fronte a una sua città, alle campagne, al delta del Gange. Ogni volta che ritorno scopro nuove cose, nuovi paesaggi, nuova gente. Un microcosmo infinito, magico. C'è un luogo in particolare che le è rimasto nel cuore? La città di Calcutta e la sua bidonville, che in un altro mio libro chiamo "La città della gioia". Ma l'India è tutta piena di sorprese! Il sud è assolutamente fantastico, mi piacciono molto il calore, i templi. Mi piacciono anche l'architettura musulmana del nord e le isole del delta del Gange: cinquantaquattro isole che non esistono sulle mappe geografiche, dove più di un milione di persone sopravvive in condizioni inumane. Con la mia associazione ho creato quattro battelli-ospedale per portare aiuto medico a questa gente. Un'avventura fantastica. L'associazione di cui parliamo è "Action pour les enfants des lépreux de Calcutta"... Esatto. L'ho fondata con mia moglie Dominique. Grazie ai diritti d'autore dei miei libri e i doni dei lettori abbiamo oggi quattordici centri in India, in Africa, nell'America del Sud per cambiare la vita dei più poveri e dei bambini. Abbiamo realizzato scuole, rifugi, ospedali, settecento pozzi d'acqua potabile, abbiamo concesso microcrediti alla gente povera dei villaggi. Ringrazio anche l'Italia, potrei dire anche "Italia mon amour" per la generosità che ho riscontrato. Inoltre, nei miei viaggi umanitari ho incontrato più medici, professori, infermieri di nazionalità italiana che di ogni altro paese. Ma questo gli italiani non lo sanno, specialmente oggi. In India ha avuto modo di conoscere Madre Teresa di Calcutta… Per me è stato assolutamente determinante conoscerla, era un'onda d'amore nelle bidonvilles di Calcutta! Me la ricordo come una santa: quando arrivai per la prima volta con 50 mila dollari dei diritti d'autore del mio libro "Stanotte la libertà" e volevo far qualcosa per i più poveri, lei mi disse con i suoi occhi pieni d'amore e col suo accento albanese: "È Dio che vi manda!". C'è una canzone che le ricorda i suoi viaggi in India? Sì, "La vie en rose" di Édith Piaf: in un paese come l'India la vita può essere orrenda, ma è tanto piena di generosità, di gentilezza e di solidarietà che si dimentica l'aspetto brutto. Per me la vita in rosa può essere anche in India, nelle bidonvilles di Calcutta, dove ho imparato questo proverbio: "Tutto ciò che non è donato, va perduto". E questo viene detto da gente che non ha trenta centesimi di euro ogni giorno per sopravvivere!