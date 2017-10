Donna Donne. Arte contemporanea

Donna Donne è una mostra itinerante d'arte contemporanea a cura di Adelina von Fürstenberg ideata in occasione del decimo anniversario della Dichiarazione di Pechino, che, dopo Firenze, proseguirà a Bruxelles (Palais des Beaux Arts e Tour & Taxis) e a San Paolo (Sesc Pompeia). I 33 artisti partecipanti, uomini e donne, italiani e provenienti da diverse parti del mondo, propongono una riflessione sulla femminilità sotto forma di dialogo e di confronto e analizzano in vari approcci il ruolo della donna nel mondo contemporaneo. Le opere in mostra, pitture, sculture, fotografie, video-installazioni, provengono da prestigiose collezioni europee pubbliche e private, nonché dagli artisti stessi. Il percorso si struttura a partire dalle opere di importanti artisti nati dopo la seconda metà del XX secolo, che riflettono gli aspetti principali della percezione femminile della vita e della creatività. Alle opere di giovani artisti provenienti da diversi continenti è affidato invece il compito di rappresentare le differenti sfaccettature dell'identità femminile puntando sulle problematiche e le prospettive delle donne di oggi. Il termine "donna" viene quindi utilizzato non in senso stretto, biologico o sessuale. Ciò che la mostra indaga è la donna nella sua proiezione sociale, culturale e politica, e il suo essere rappresentazione simbolica e filosofica di valori fondanti nelle diverse culture e regioni del mondo. Dopo le grandi trasformazioni del ruolo della donna nella società... Dopo le grandi trasformazioni del ruolo della donna nella società avvenute nel XX secolo, una grande incertezza permane nei paesi industrializzati, come in quelli in via di sviluppo, su cosa comporti essere donna oggi e su cosa significhi esprimersi in libertà. Come avviene oggi la realizzazione della propria potenzialità per una donna in un paese occidentale, sotto le pressioni familiari, professionali, mediatiche, sociali e sessuali? E questa realizzazione ha un qualche significato nei paesi in via di sviluppo, per quelle donne che, ancora schiave ed oppresse, devono liberarsi prima di tutto dai valori tradizionali e dalla povertà? Come può una comunità eliminare dalla vita delle donne la paura (di se stesse, dell'uomo, delle altre donne, della solitudine, della povertà, della maternità, ecc.)? Come si adoperano le donne per la loro realizzazione personale? Essere di sesso femminile è un handicap quando le donne vogliono essere libere di crescere? L'arte, si sa, è in grado di esprimere la realtà in maniera universale, superando ogni barriera culturale. La dirompenza del linguaggio dell'arte contemporanea ha qui il compito di riaffermare che eguaglianza non è sinonimo di uniformità, ma è il risultato di un atteggiamento armonioso nella visione e comprensione del mondo. In occasione dell'inaugurazione, venerdì 7 ottobre 2005, è prevista una performance di Lis (Laboratorio Immagine Sensoriale) nel cortile e un'improvvisazione del coreografo Giorgio Mancini nelle sale della mostra. Firenze, Palazzo Strozzi. Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. Da sabato 8 ottobre 2005 sino a domenica 8 gennaio 2006 Sonia Tarantola