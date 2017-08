La ribellione in bicicletta delle donne iraniane contro la fatwa dell’ayatollah

Le donne iraniane amano andare in bicicletta ma l'ayatollah Ali Khamenei non vuole più concederle questo piacere. Per tanti la bicicletta è un mezzo di spostamento, un modo allegro di muoversi ma c'è chi invece trova sempre un altro significato alla bici. Così Khamenei avrebbe diffuso un divieto per le donne di poter utilizzare le due ruote.

Perché le donne iraniane in bicicletta sono contestate dall'ayatollah Khamenei

As long as women & men are together,no-one can ban us from cycling or other basic right#IranianWomenLoveCycling pic.twitter.com/K8Wqvl2vBE — Parisa (@parisa22) 29 settembre 2016