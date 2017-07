Donne africane per la pace

Mariam viene dal Burundi, Ilham dal Sudan e Valerie dal Rwanda. Sono alcune delle otto donne africane che il Coordinamento per il Sostegno a Distanza ''La Gabbianella'' ha ospitato, insieme ad altre associazioni partner, dal 6 al 24 marzo, per promuovere la loro sfida-scommessa, lanciata lo scorso maggio proprio a Roma in occasione della manifestazione ''Italia-Africa''. La loro sfida-scommessa si chiama: ''Rete delle Donne Africane per la Pace'' e ha lo scopo di aiutare le donne dell'Africa ad affrontare le molteplici difficoltà che hanno in comune, quali: la formazione professionale, l'accesso al mercato del lavoro, la pace e l'instabilità sociale, politica ed economica esistente in molti dei Paesi in cui vivono. Mariam, Ilham e Valerie assieme ad altre donne provenienti dal Benin, dal Burundi, dal Senegal, dal Mozambico e dal Sudafrica, hanno partecipato a una serie d'iniziative fra cui la conferenza stampa tenutasi a Roma, in Campidoglio, nella quale sono stati illustrati i risultati raggiunti dalla Rete nei suoi primi mesi di vita, nonché la possibilità di aiutare lo sviluppo del progetto attraverso il Sostegno a Distanza. In Rwanda, a Kigali, è nata a novembre del 2005 il primo progetto della Rete: ''La Casa per la Pace e la Riconciliazione''. Nella Casa, ''circa 120 donne al giorno - ha spiegato la Coordinatrice Valerie - seguono corsi di formazione professionale. Sono per lo più donne rimaste vedove dopo il genocidio del 1994, ora veri capofamiglia che hanno fortemente bisogno di imparare un mestiere e, grazie alla Casa, possono seguire corsi di cucito, cucina, computer e danze folkloristiche''. La capitale italiana è stata dichiarata l'8 marzo "città dei diritti delle donne" e si è assunta una responsabilità verso le donne romane, ma ha assunto altresì una vocazione più universalistica di aiuto alle donne africane e non, che soffrono in tutto il mondo. Verranno favoriti i gemellaggi tra la Casa per la Pace e la Riconciliazione in Rwanda e le scuole romane, per far conoscere l'Africa e promuovere il diritto all'istruzione e alla vita di milione di africani, verranno facilitate, inoltre, la creazione di nuove scuole in loco e favorendo l'accesso a un bene prezioso come l'acqua''. I principali obiettivi a breve termine della Rete delle Donne Africane, che per il momento coinvolge 12 Paesi ma che ha la speranza di estendersi in tutto il continente, sono la realizzazione di un sito internet, l'apertura di nuove Case per la Pace e la Riconciliazione e l'avvio di progetti di microcredito per permettere alle donne africane che parteciperanno e finiranno i vari corsi, di iniziare al più presto una propria attività redditizia. Il Sostegno a Distanza promosso dal Coordinamento La Gabbianella richiede un contributo mensile di 25 euro (300 euro all'anno) fino a quando la RETE non diverra' autosufficiente. Nell'incontro e' emerso come "le donne africane, che sono la maggioranza nel Parlamento del Rwanda e il 30% in quello del Burundi, non sono assolutamente remissive, tutt'altro - ha detto il presidente del Coordinamento La Gabbianella Vincenzo Curatola - vivono un clima di grande entusiasmo, ricco di traguardi importanti''. Mariam, ad esempio, ha costituito una rete locale per aiutare le donne vedove e gli orfani del Burundi, Ilham invece è la coordinatrice della Rete e da diversi anni si batte per la difesa della pace e dei diritti delle donne in Sudan. La senatrice Tania De Zulueta ha sottolineato infine ''questo modo di lavorare in rete delle donne africane, costituisce un metodo dal quale il Nord del mondo ha molto da imparare, che deriva dalla dura lezione appresa dalla guerra e dalla ricchezza della loro cultura''. Anna Maria Ruggiero