Donne laiche e monache

Per quanto concerne la realtà tibetana, la condizione delle donne laiche è certamente migliore di quella delle monache, anche se in molte circostanze (diritti ereditari prevalentemente riservati ai maschi, scarso peso politico, relativa possibilità di scegliersi il marito, per non parlare della poligamia e della poliandria ancora applicate in molte regioni del Paese delle Nevi) si rileva uno stato di subordine all'uomo, soprattutto riguardo alla gestione della cosa pubblica. In famiglia comunque la donna può contare sul prestigio che le deriva dall'essere l'amministratrice dei beni domestici, di cui in ogni caso non è la titolare. Spesso si dedica al commercio, vendendo i prodotti procurati dal marito e gestendo la cassa dell'impresa. Le monache possono essere accolte nei non numerosi monasteri femminili, oggi comunque fortemente in crescita. Forse un tempo in Tibet l'istruzione poteva essere ritenuta un vero elemento di discriminazione, poiché veniva impartita nei monasteri, dove le famiglie inviavano solo i figli maschi, affinché apprendessero a leggere, scrivere e far di conto, mentre le ragazze imparavano sul campo, svolgendo in casa le attività quotidiane. Oggi la situazione è cambiata e la scuola pubblica, presente sia nel Tibet occupato dai cinesi sia in tutti gli insediamenti dei profughi tibetani sparsi nel mondo, offre pari opportunità di studio a entrambi i sessi. In ogni caso i tibetani sono ben consapevoli che le donne, in quanto madri, hanno il compito di contribuire alla formazione dei giovani, che rappresentano il futuro della società. Alla loro forza e saggezza si guarda come elemento in grado di preservare la tradizione e mantenere l'equilibrio che, partendo dall'interno della famiglia sotto forma di armonia, diventa un bene della società e del mondo quando assume l'aspetto della pace condivisa dai popoli. Paljin Tulku