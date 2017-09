Dopo Chernobyl, agricoltura pulita in Bielorussia

Il periodo fra il 2006 e il 2010 sarà, a detta dagli esperti delle Nazioni Unite, il momento in cui le conseguenze sulla salute di tre milioni e mezzo di persone contaminate dalle radiazioni della Centrale di Chernobyl raggiungeranno il picco più alto. La maggiore fonte di contaminazione, ora che sono passati 16 anni dall'esplosione del reattore, continua a restare la catena alimentare, e cioè il passaggio di Cesio 137, Stronzio 90 e Plutonio, dal terreno, agli alimenti, agli esseri viventi. Secondo gli esperti la restituzione dei terreni alla situazione originaria comincerà solo fra 300 anni. Il progetto Humus di Legambiente, coordinato da Massimo Bonfatti, ha l'obiettivo di sviluppare forme di produzione agricola "pulita" locale, in zona contaminata, e contemporaneamente di educare la popolazione sul rischio alimentare. Ma cosa significa, nei territori contaminati, agricoltura pulita? Innanzitutto, per la coltivazione, è stato scelto un materiale organico presente localmente, la torba, con l'intento di passare successivamente a materiali ancor più sostenibili ecologicamente, quali i cascami di lino, molto diffusi a livello locale. Il materiale organico utilizzato proverrà dai territori non contaminati della Bielorussia. Una delle forme di coltura adottate è stata quella in serra "a substrato". Ponendo sopra la terra contaminata un substrato di torba si garantisce l'ancoraggio delle radici, la scorta d'acqua e il nutrimento necessario alla pianta, e si ana l'assorbimento delle pericolose sostanze contaminanti. L'altro sistema di coltura introdotto è quello del "floating system", la coltura galleggiante. Semplice da realizzare e poco costoso, si effettua in vasche profonde 20-30 cm, realizzate con materiali poveri o semplicemente scavate all'interno della serra. Pannelli galleggianti di polistirolo fanno da supporto per le piante in coltivazione. Il villaggio scelto per il progetto pilota è Dubovy Log, nella provincia di Dobrush, in Bielorussia. Qui tutta la popolazione - circa 200 persone - verrà coinvolta in un percorso educativo sul rischio alimentare. Verranno date indicazioni su quali terreni e pascoli utilizzare, quali frutti del sottobosco raccogliere, come conservare in maniera più "sana" gli alimenti, come coltivare il proprio orto familiare con il minor rischio radioattivo. Per contatti: bonfatti@mail.karmanet.it Paola Magni