Dorothy Stang. Per amore dell’Amazzonia

La settantatreenne suora aveva dedicata la sua vita allo sviluppo sostenibile lottando per proteggere l'Amazzonia dalla deforestazione e per difendere i diritti dei lavoratori rurali.

La suora missionaria, originaria degli Usa, era diventata cittadina brasiliana. Per 37 anni ha vissuto ad Anapù, nello Stato Brasiliano Parà, letteralmente nella tana del lupo perchè Parà è lo Stato che tiene i record nelle deforestazioni, negli abusi dei dritti umani e nei crimini ambientali. Secondo la Commissione Pastorale della Terra, il 40% dei 1.237 omicidi di lavoratori rurali tra il 1985 e il 2001 si è verificato proprio in questo Stato.

La suora Dorothy Stang lavorava in una zona senza legge e senza la presenza di un autorità statale, dove i sicari non temono alcun mezzo per intimidire ed allontanare gli indigeni e gli agricoltori e dove il taglio illegale del legname è un'attività all'ordine del giorno. Ciò nonostante lei ignorò le minacce di morte che le arrivvavano e continuò il suo lavoro.

L?omicidio è avvenuto proprio all?entrata in vigore nel Parà del Programma nazionale di protezione dei difensori dei diritti umani, lanciata dalla Segreteria speciale dei Diritti Umani e appoggiata da Amensty International. Si tratta di un piano speciale per difendere persone come Dorothy Stang, affidando loro guardie militari armate. Per lei questo piano è arrivato in ritardo. Ha dovuto pagare perchè aveva dedicata la sua esistenza alla difesa dell'ambiente e della dignità dei lavoratori della terra. Il suo assassinio ha sucitato un'ondata di critiche alle politiche governative guidate dal presidente Lula, nel quale al momento dell'elezione furono poste molte speranze. In realtà da quando lui è al capo del governo, le attività illegali nell'Amazzonia sono incrementate.

S.R.