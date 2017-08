Dove crescono le piante medicinali

Per trasmettere pienamente i principi attivi, le piante medicinali devono essere raccolte con arte e a tempo opportuno, coltivate in modo specifico e provenire da terreni, climi e altitudini adatti. In Italia la legge vieta l'utilizzo di antiparassitari chimici su tutte le piante aromatiche e medicinali, ma sono ancora pochi i produttori di questo settore, che sentono l'esigenza di passare alle tecniche biologiche di coltivazione. Eppure l'efficacia delle prescrizioni fitoterapiche dipende proprio dal sapere esperto e dalla coscienza professionale del produttore e raccoglitore, dal rigore e correttezza di tutti coloro, che sono coinvolti nei vari passaggi. Pena, gli insuccessi terapeutici che sono attribuiti erroneamente al medico e/o al metodo di cura, anziché al materiale deteriorato. I procedimenti empirici di coltivazione sono stati sostituiti nel tempo da ricerche e sperimentazioni, che hanno permesso di ottenere prodotti dalla composizione chimica costante. Terreno e clima, infatti, influiscono sulla natura dei vegetali, determinandone la qualità dei principi attivi. Ad esempio la digitale, se coltivata sulle montagne è ricca di glucosidi, molecole appartenenti alla famiglia degli zuccheri, mentre diventa quasi inerte se coltivata in zone basse e umide. Si riconosce la superiorità del timo dell'Isola della Réunion, della cannella dello Sri Lanka, della lavanda delle Alpi Marittime sulle analoghe piante proveniente da altri paesi. Il momento e le modalità della raccolta sono davvero fondamentali. La concentrazione dei principi attivi in fiori, foglie, radici e cortecce varia a seconda dei diversi periodi dell'anno. Nel corso della crescita della pianta vi sono momenti ben precisi, in cui la presenza dei fitocomplessi è massima ed è consigliabile procedere alla raccolta. Per alcune questa coincide con la fase che precede lo stadio adulto, per altre invece si deve attendere la completa maturazione. In genere, le proprietà sono più efficaci quando le erbe medicinali sono appena colte, ma non per tutte vale la stessa regola, come ad esempio nel caso delle erbe medicinali radice di genziana. Licia Borgognone