Dove saranno le centrali nucleari in Italia (forse)

Ecco l'elenco dei possibili siti nucleari, ove potrebbe sorgere una centrale nucleare o un deposito di scorie radioattive - resi noti dalla Costituente Ecologista - in Italia.

Monfalcone (Friuli Venezia Giulia)

Chioggia (Venezia)

sito lungo il Po tra Cremona e Mantova (Lombardia)

Caorso (Emilia Romagna)

Fossano e Trino (Piemonte)

Scarlino (Toscana)

San Benedetto del Tronto (Marche )

Montalto di Castro e Latina (Lazio)

Termoli (Molise)

Mola di Bari o sito tra Nardò e Manduria (Puglia)

Scanzano Ionico (Basilicata)

Oristano (Sardegna)

Palma (Sicilia)

- Giulio Tremonti, ministro dell'Economia, 1/10/2010

- I promotori della Campagna Referendaria contro il nucleare in Sardegna in vista del voto nella prossima primavera, di fronte al Municipio per l'appuntamento denominato "Die de sa Vardiana" (giorno della salvaguardia), 10/10/2010

- Vito de Filippo, Governatore della Regione Basilicata, 11/10/2010

- Umberto Veronesi, oncologo, candidato alla Agenzia per il nucleare italiana, 15/10/2010

- Gian Mario Spacca, Governatore Regione Marche, 10/10/2010

- Paolo Romani, ministro per lo Sviluppo, 17/10/2010

- Guido Podestà, presidente della Provincia di Milano, coordinatore regionale Pdl, 17/10/2010

- Angelo Bonelli, Presidente nazionale dei Verdi per la Costituente ecologista, 18/10/2010