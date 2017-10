Dove sono le etichette di frutta e verdura?

Già lo sappiamo (lo diamo per certo) che a Bruxelles ci accuseranno di atteggiamento pretestuoso nei confronti della Commissione europea. Le accuse partiranno anche in casa nostra, visto che nella cosa sono coinvolte anche le Regioni. Ma prima di essere processati e condannati proviamo a spiegare ai nostri "naviganti" il motivo del contendere. Dal 15 febbraio scorso c'è un decreto legislativo, il n. 306/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2003, che minaccia multe dai 550 ai 15.500 euro per i commercianti che non espongono le dovute informazioni, mediante una apposita etichettatura, sui prodotti ortofrutticoli freschi. Le nuove norme di qualità sono contenute in un regolamento CE che andava recepito dai Paesi aderenti all'UE. L'etichetta obbligatoria sugli ortofrutticoli freschi (non proprio tutti) commercializzati al dettaglio, tiene conto della varietà (ad esempio, le pere Abate), la categoria di qualità (extra, prima o seconda, che però prende in considerazione soprattutto l'aspetto esterno e il calibro dell'ortofrutticolo) e l'origine della derrata (che potrebbe essere Italia). Di solito, le indicazioni succitate si trovano sulla cassetta che il venditore al dettaglio compra all'ingrosso. Ma se il negoziante non presenta il prodotto nell'imballaggio originario e lo vende sfuso è tenuto, tassativamente, a mettere un cartello nel quale sia indicata varietà, origine e categoria. Una unica eccezione: il decreto ministeriale n. 393/95 non obbliga all'etichetta gli agricoltori che vendono direttamente le loro produzioni ai consumatori. A questo punto i nostri lettori potrebbero domandarsi. E allora? Allora, c'è da dire che in questi primi giorni, lungo tutto lo Stivale, di zucchine, mele, pere e company accompagnate da una etichetta se ne sono viste ben poche. E per verifiche e multe l'andamento è stato lo stesso. Un vero e proprio flop che gli esercenti scaricano sulla mancanza di informazioni: le autorità non li hanno avvertiti in modo adeguato. E contrattaccano: "Come possiamo inserire le etichette se queste mancano già ai mercati generali?". Le Regioni che dovrebbero fare i controlli ne sanno ancora meno. Un fatto è certo: dovrebbero essere multati CE e autorità nazionali che si sono ben guardati di avviare una campagna informativa a tappeto. Insomma una operazione trasparenza piena di ombre: le luci sono assai fievoli. Tra pochi giorni dovranno essere tutti pronti, entreranno senza indugio in vigore le sanzioni, ma se le cose continueranno così non c'è da stare allegri. Massimo Ilari