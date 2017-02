Drug Boulevard: il canto di resistenza del dream-pop turco

Drug Boulevard è una nuova label con sede a Istanbul fondata da Kubilay Yigit, già fondatore della celebre etichetta progressive/trance Blue Soho. Il lavoro di debutto della nuova casa discografica turca è in uscita il prossimo 17 febbraio e consiste in una compilation che riunisce vari artisti provenienti dalla scena locale turca, ma anche dall'estero. L’idea di Kubilay Yigit di fondare una nuova casa discografica che si occupasse di dream-pop in Turchia è nata, in primo luogo, per proporre un tipo di musica indipendente e alternativa al mainstream ma, con l’avanzamento dei lavori, l’obiettivo del suo fondatore è diventato anche quello di contrastare il clima di repressione politica e violenza che negli ultimi tempi ha profondamente scosso il Paese.

I crescenti episodi di violenza in Turchia

Spesso si è costretti a rinunciare a idee apparentemente semplici e che sarebbero facilmente realizzabili in un mondo ideale, solo perché si vive in una determinata area geografica.

La compilation

Nonostante nell’album non ci sia nessun discorso o brano che parli direttamente di politica, in realtà quello che sta suscitando è un discorso fortemente politico.

Le proteste per le strade di Istanbul a seguito del tentato golpe del 15 luglio 2016. Foto by Maurice Flesier.